Locatelli torna sul podio in Repubblica Ceca. Terzo posto in gara2 a Most

Domenica di festa Andrea Locatelli in Repubblica Ceca: il 27enne di Selvino ha infatti ritrovato il podio nel Mondiale Superbike, chiudendo in terza posizione gara2. Davanti al bergamasco della Yamaha solo il turco Toprak Razgatlioglu (Bmw), autentico dominatore della due giorni ceca, e Nicolò Bulega (Ducati), secondo a 3”239 con un paio di secondi di margine su Locatelli (terzo a 5”462 dal vincitore).

Dopo l’ottimo secondo posto di sabato, Danilo Petrucci non si è invece ripetuto in gara2: il ternano del Team Barni di Calvenzano domenica 21 luglio si è infatti ritirato (a causa di un contatto in avvio con l’iridato spagnolo Alvaro Bautisya), dopo il buon quarto posto nella Superpole Race del mattino a 6”534 dal solito Razgatlioglu, con Locatelli sesto a 7”510.

In classifica generale prosegue l’assolo di Razgatlioglu nche allunga ulteriormente in vetta e sale a 303 punti, 64 in più di Bulega. Locatelli è quinto con 145 punti mentre Petrucci è ottavo a quota 111. Prossimo appuntamento il 10 e 11 agosto in Portogallo con la settima tappa stagionale.