Domenica 14 Settembre 2025
Lombardia Trophy, trionfo di Conti-Macii nel ricordo di Gaiser. Ovazione Malinin
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Domenica 14 settembre all’IceLab la bergamasca Sara e Niccolò firmano il successo nella coppia d’artistico con dedica alla 23enne altoatesina scomparsa a Salisburgo. Show dell’americano
Il quarto trionfo al Lombardia Trophy con un nome nel cuore: Julia Marie Gaiser, la 23enne pattinatrice altoatesina travolta e uccisa da un camion giovedì scorso a Salisburgo. Nel successo della bergamasca Sara Conti e del suo compagno agonistico Niccolò Macii, domenica 14 settembre sul ghiaccio cittadino dell’IceLab, il pensiero è andato a Julia Marie, «per me una sorella acquisita», ha detto Sara, capace di chiudere la gara con Macii con un «libero» super dopo aver messo l’ipoteca sulla gara a coppie d’artistico con il programma «corto».
Alle loro spalle i compagni d’allenamento Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi (26 anni di Pedrengo) in piena caccia di un posto ai Giochi olimpici di Milano-Cortina.
Nell’individuale brilla il terzo posto di Nikolaj Memola ma più di tutti la stella del fenomenale americano Ilia Malinin, bi-campione del mondo e capace di conquistare il secondo successo di fila e la standing ovation del pubblico dell’IceLab, ammaliato dal suo talento.
