Sport / Bergamo Città
Domenica 14 Settembre 2025

Lombardia Trophy, trionfo di Conti-Macii nel ricordo di Gaiser. Ovazione Malinin

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Domenica 14 settembre all’IceLab la bergamasca Sara e Niccolò firmano il successo nella coppia d’artistico con dedica alla 23enne altoatesina scomparsa a Salisburgo. Show dell’americano

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sara Conti, 25 anni di Zanica, e Niccolò Macii nel programma «libero» della gara a coppie d’artistico del Lombardia Trophy. Per la bergamasca e Macii è stato il quarto successo nella kermesse all’IceLab davanti alla coppia composta da Fillippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi (26 anni di Pedrengo).
(Foto di Bedolis)

Il quarto trionfo al Lombardia Trophy con un nome nel cuore: Julia Marie Gaiser, la 23enne pattinatrice altoatesina travolta e uccisa da un camion giovedì scorso a Salisburgo. Nel successo della bergamasca Sara Conti e del suo compagno agonistico Niccolò Macii, domenica 14 settembre sul ghiaccio cittadino dell’IceLab, il pensiero è andato a Julia Marie, «per me una sorella acquisita», ha detto Sara, capace di chiudere la gara con Macii con un «libero» super dopo aver messo l’ipoteca sulla gara a coppie d’artistico con il programma «corto».

Alle loro spalle i compagni d’allenamento Filippo Ambrosini e Rebecca Ghilardi (26 anni di Pedrengo) in piena caccia di un posto ai Giochi olimpici di Milano-Cortina.

Nell’individuale brilla il terzo posto di Nikolaj Memola ma più di tutti la stella del fenomenale americano Ilia Malinin, bi-campione del mondo e capace di conquistare il secondo successo di fila e la standing ovation del pubblico dell’IceLab, ammaliato dal suo talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Pattinaggio artistico
Niccolò Macii
Julia Marie Gaiser
Sara Conti
Ilia Malinin
Nikolaj Memola
Filippo Ambrosini