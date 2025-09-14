Lombardia Trophy, trionfo di Conti-Macii nel ricordo di Gaiser. Ovazione Malinin

Il quarto trionfo al Lombardia Trophy con un nome nel cuore: Julia Marie Gaiser, la 23enne pattinatrice altoatesina travolta e uccisa da un camion giovedì scorso a Salisburgo. Nel successo della bergamasca Sara Conti e del suo compagno agonistico Niccolò Macii, domenica 14 settembre sul ghiaccio cittadino dell’IceLab, il pensiero è andato a Julia Marie, «per me una sorella acquisita», ha detto Sara, capace di chiudere la gara con Macii con un «libero» super dopo aver messo l’ipoteca sulla gara a coppie d’artistico con il programma «corto».