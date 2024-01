Lookman decide, Carnesecchi salva: ora Sassuolo e Roma

Certo, il film della gara vinta contro l’ undici pugliese non ci ha riservato grandi emozioni. A deciderla è stato il colpo di classe di Lookman, una punta di qualità sopraffina autore sin a qui di sette reti messe a segno. Una buona prova anche di Carnesecchi che il Gasp da quelche turno sta preferendo all’argentino Musso. Un intervento decisivo all’ 89’ su tiro ravvicinato di Oudin gli consente di riscattare qualche indecisione sui rinvii di piede.

Anche Scamacca non ha sfigurato, ma deve certamente ancora recuperare una buona condizione fisica. Vale la pena cominciare a pregustare il big match del prossimo turno di domenica 7 gennaio all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Giallorossi che inseguono i bergamaschi a un solo punto di distanza. Prima della gara nella capitale, però, c’ è l’appuntamento, al Gewiss Stadium col Sassuolo di mercoledì prossimo alle 18 in Coppa Italia. Niente male come aperitivo.