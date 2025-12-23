Sport / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025
Lookman in gol porta la Nigeria in vantaggio nella Coppa d’Africa
IL MATCH. Esordio migliore non poteva esserci per Ademola Lookman nella Coppa d’Africa in Marocco.
Nell’incontro che si è giocato a Fes martedì 23 dicembre, l’attaccante nerazzurro ha realizzato il gol che ha permesso alla sua Nigeria (a dire il vero tutt’altro che brillante e convincente) di superare una Tanzania più coriacea del previsto. Lookman, dall’inizio dal ct Eric Chelle in posizione di trequartista, è andato in gol al 7’ del secondo tempo, riportando in vantaggio i suoi solamente 2’ dopo che il tanzaniano Charles M’Mombwa aveva pareggiato la rete iniziale del nigeriano Semi Ajayi al 36’ del primo tempo. Per mercoledì 24 dicembre è in programma l’esordio nella manifestazione anche per l’altro atalantino presente, Odilon Kossounou. Il difensore scenderà in campo con la sua Costa d’Avorio (detentrice del trofeo) a Marrakech alle 18,30 per affrontare il Mozambico.
