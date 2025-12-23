Lookman in gol porta la Nigeria in vantaggio nella Coppa d’Africa

Nell’incontro che si è giocato a Fes martedì 23 dicembre, l’attaccante nerazzurro ha realizzato il gol che ha permesso alla sua Nigeria (a dire il vero tutt’altro che brillante e convincente) di superare una Tanzania più coriacea del previsto. Lookman, dall’inizio dal ct Eric Chelle in posizione di trequartista, è andato in gol al 7’ del secondo tempo, riportando in vantaggio i suoi solamente 2’ dopo che il tanzaniano Charles M’Mombwa aveva pareggiato la rete iniziale del nigeriano Semi Ajayi al 36’ del primo tempo. Per mercoledì 24 dicembre è in programma l’esordio nella manifestazione anche per l’altro atalantino presente, Odilon Kossounou. Il difensore scenderà in campo con la sua Costa d’Avorio (detentrice del trofeo) a Marrakech alle 18,30 per affrontare il Mozambico.