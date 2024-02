Lookman rientra dalla Coppa d’Africa, Hien recupera: convocati contro il Sassuolo

L’attaccante nigeriano Ademola Lookman, finalista nella Coppa d’Africa persa contro la Costa D’Avorio, rientra mercoledì 14 febbraio a Bergamo e sarà a disposizione di Gasperini dall’allenamento di giovedì 15 mattina: ci sarà nella partita di sabato 17 col Sassuolo (al Gewiss Stadium ore 20,45), forse più come idea a gara in corso che da titolare aggregandosi al gruppo a metà settimana, con le fatiche della competizione africana e del viaggio. L’attacco nerazzurro, comunque, sta andando a gonfie vele e presenta grande abbondanza con De Ketelaere, Miranchuk, Scamacca in attacco e Pasalic e Koopmeiners sulla trequarti. Contro il Sassuolo, mister Gasperini dovrebbe optare per il 3-4-1-2, e trequartista potrebbe essere Pasalic, in gran forma.