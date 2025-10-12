Lookman, spavento in volo con la Nigeria: atterraggio d’emergenza in Angola

Paura in volo per Ademola Lookman, ma per fortuna la disavventura è agli archivi. L’attaccante dell’Atalanta era in viaggio con la nazionale della Nigeria dal Sudafrica a Uyo per la cruciale sfida per le qualificazioni al Mondiale contro il Benin, in programma martedì 14 ottobre (18,30) quando l’aereo che trasportava giocatori e staff è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, in Angola, da cui era decollato dopo il rifornimento. Il motivo? La rottura del parabrezza che ha indotto il pilota a fare repentino dietro front e a tornare alla base. La Nigeria ha poi raggiunto Uyo con un altro volo.