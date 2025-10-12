Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 12 Ottobre 2025

Lookman, spavento in volo con la Nigeria: atterraggio d’emergenza in Angola

CALCIO. Momenti di paura sull’aereo che portava la nazionale africana a Uyo per la cruciale sfida contro il Benin, in programma martedì 14 ottobre. Nel frattempo conto alla rovescia in casa nerazzurra per la gara di domenica 19 con la Lazio

Ademola Lookman con la maglia della nazionale della Nigeria. L’attaccante dell’Atalanta è impegnato nelle qualificazioni per il Mondiale 2026
Paura in volo per Ademola Lookman, ma per fortuna la disavventura è agli archivi. L’attaccante dell’Atalanta era in viaggio con la nazionale della Nigeria dal Sudafrica a Uyo per la cruciale sfida per le qualificazioni al Mondiale contro il Benin, in programma martedì 14 ottobre (18,30) quando l’aereo che trasportava giocatori e staff è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, in Angola, da cui era decollato dopo il rifornimento. Il motivo? La rottura del parabrezza che ha indotto il pilota a fare repentino dietro front e a tornare alla base. La Nigeria ha poi raggiunto Uyo con un altro volo.

Nel frattempo in casa nerazzurra è virtualmente partito il conto alla rovescia per la ripresa del campionato, domenica 19 (alle 18) contro la Lazio alla New Balance Arena.Juric dovrebbe ritrovare De Ketelaere, Zalewski, Scalvini e Kossounou, in uscita dall’infermeria, oltre a de Roon che ha scontato il turno di squalifica. La ripresa è fissata per martedì 14, occhi puntati anche sulle condizioni di Bellanova, Scamacca e Kolasinac.

