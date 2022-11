Lookman titolare con la Nigeria battuta per 4-0 dal Portogallo

Un tempo per Ademola Lookman contro il Portogallo: l’attaccante dell’Atalanta è stato impegnato nell’unica amichevole di questi giorni della sua Nigeria, quella disputata giovedì 17 novembre a Lisbona. Le Super Aquile hanno perso 4-0 e Ademola Lookman è stato schierato titolare, giocando come esterno destro in un 4-4-1-1, venendo sostituito all’intervallo da Chukwueze del Villarreal. La Nigeria non parteciperà al Mondiale, al quale invece prenderà parte il Portogallo, in campo senza Cristiano Ronaldo. Per l’atalantino si è trattato della sesta partita in nazionale : Lookman gioca con la Nigeria solo da marzo e in precedenza aveva vestito la maglia delle selezioni giovanili inglesi. L’amichevole è stata decisa dalla doppietta di Bruno Fernandes (un gol su rigore) nel primo tempo e dalle reti di Gonçalo Ramos e Joao Mario nella ripresa .