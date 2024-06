Lorenzo Rota abbonato al podio tricolore, ma per il terzo anno il titolo sfugge di poco

La soddisfazione per il terzo podio tricolore consecutivo è superata dal rammarico per un titolo che ancora una volta sfugge quando sembra a portata di mano. Il bergamasco Lorenzo Rota ha infatti conquistato la medaglia d’argento ai Campionati italiani in linea professionisti, replicando il piazzamento del 2022 e del 2023. Domenica 23 giugno sul traguardo di Sesto Fiorentino l’ha preceduto il padrone di casa Alberto Bettiol, bravo a staccare il 29enne di Sorisole e gli altri due compagni di fuga a una quindicina di chilometri dall’arrivo sull’ultima salita.