Lovere Half Triathlon più forte del maltempo: sorridono Montanari e Serena

Più forti dell’avversario peggiore, il meteo, crudele fino all’ultimo metro. Pioggia, vento, freddo hanno sferzato l’edizione 2022 della Lovere Half Triathlon domenica 29 maggio a Lovere ma loro hanno resistito e sorriso più di tutti. Sono il bresciano Matteo Montanari, vincitore della gara maschile, e la trevigiana Eva Serena, trionfatrice in quella femminile, ma i 331 atleti (su 490 partenti) che hanno tagliato il traguardo dopo 1,9 km a nuoto, 85,1 km in bicicletta e la mezza maratona conclusiva meritano un applauso speciale. Sul podio maschile anche lo sloveno Jaroslav Kovacic, secondo, e il brianzolo Michele Marchelli, tra coloro che si sono ritirati invece i favoriti Matteo Fontana e Nicola Duchi. Tra le donne, alle spalle di Serena si sono piazzate Alice Capone e Alberta Miori. Il migliore dei bergamaschi è stato Fabio Serra, 31 anni, del Tri Race Rock, 22° al traguardo . «Dispiace che il maltempo abbia messo il bastone tra le ruote agli atleti ma chi ce l’ha fatta ha detto di essersi trovato bene, apprezzando soprattutto la frazione podistica», ha commentato Michele Annovazzi, ex triatleta e oggi direttore tecnico dell’evento.