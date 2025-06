«LovereTRI» internazionale: 800 partecipanti da 23 nazioni, due anche dalle Filippine

Per il Triathlon di Lovere l’11ª edizione (esordio datato 2014) sarà la più internazionale di sempre. Domenica 29 giugno l’evento LovereTRI coinvolgerà circa 800 tri-atleti in rappresentanza di 23 nazioni (un paio pure dalle Filippine).

I due percorsi

Confermati i due percorsi: quello «canonico» su distanza media - 1,9 km a nuoto nel Porto Turistico di Lovere, 85,1 km in bici sulla Sp 53 della val Borlezza, 20,3 km di corsa su circuito che passa per Castro, Solto Collina e Riva di Solto - e il «37,2 no draft» (900 metri a nuoto, 30 km in sella e 6,3 km di corsa). Partenze delle due gare alle 7,45 e 8,45.

«Strutture ricettive sold out»

Bergamasco il cuore dell’organizzazione: il direttore eventi di Mg Sport (a capo del circuito Follow Your Passion di cui l’appuntamento sebino è una tappa) è infatti Luca Lamera: «Anche stavolta siamo pronti, soddisfatti del + 20% di iscritti che a livello tricolore significa 17 diverse regioni - dice il 55enne, ex mezzofondista di buon livello -. Da tradizione, le strutture ricettive in zona sono sold out, a conferma del fatto che un evento del genere rappresenta anche una bella occasione sul fronte turistico. In prospettiva, ci piacerebbe riportare qui i Campionati italiani».