Lunedì sera il Galà del Calcio bergamasco con il 40° Almanacco

Appuntamento da non perdere nella serata di lunedì 11 marz o per tutto il mondo del calcio bergamasco. Alla Casa del Giovane di Bergamo alle 21 si alzerà il sipario sul Galà del Calcio Bergamasco , il tradizionale incontro che ancora una volta (e siamo ormai alla 17ª edizione) vedrà riunite tutte le realtà del movimento orobico: società, federazione, arbitri, dirigenti e allenatori si incontreranno per una grande festa fatta di interventi, celebrazioni e premi.

Ospite d’onore sarà certo L’Almanacco - Calcio Bg, tradizionale opera curata dal giornalista Gigi Di Cio ed edita dalla Sesaab: siamo arrivati al 40° volume di una collana sempre più ricca, con altre 600 pagine zeppe di nomi, numeri, foto e molto altro. Tanta, tanta Atalanta (presentata in tutti i suoi aspetti: società, prima squadra, settore giovanile) e poi via via, dalla Serie C alla Terza categoria, tutte le formazioni iscritte ai campionati maggiori della Figc.