Maehle, primo atalantino eliminato: ai Mondiali Danimarca ko con l’Australia

Un esito dunque abbastanza clamoroso del girone D che nell’ultima giornata di mercoledì 30 novembre ha visto anche la vittoria per 1-0, altrettanto imprevista, della Tunisia sulla Francia , una delle grandi candidate al trionfo finale. L’impresa dei nordafricani non è stata però sufficiente proprio perché l’Australia ha piegato con lo stesso risultato di 1-0 la Danimarca. La squadra di Maehle è stata la grande delusione del girone in quando ha concluso addirittura in ultima posizione con un punticino all’attivo alle spalle di Francia e Australia con 6 punti (primi i transalpini per differenza reti) e di Tunisia a quota 4.