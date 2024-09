Maga Skymarathon, lo spettacolo sulle nostre vette si fa internazionale

Maga, torna la magia dei monti e si fa internazionale. La Maga Skymarathon, al via domenica 22 settembre , festeggia la sedicesima edizione dopo essere entrata nel prestigioso circuito internazionale Merrel Skyrunner World Series .

La kermesse prende il nome dalle quattro vette da valicare, Menna, Arera, Grem a Alben, in formato doppio, con la classica Marathon su distanza di 39 km, e 3mila metri di dislivello, in partenza da Zorzone, frazione di Oltre il Collo, e la più «comoda» Skyrace su distanza di 24 km, con dislivello di 1500 metri e partenza dal rifugio Arera alle 9,30. Il traguardo per tutti è al palazzetto dello sport di Serina.