Malinin, 20enne americano di origini russo-uzbeke, alto, biondo e con gli occhi azzurri, bicampione del mondo in carica, ha confermato il pronostico e nello «short» del singolo ha sfoderato un segmento da 108,87 punti (64,27 di elementi tecnici + 44,60 di components), a un soffio dal primato iridato di cui è detentore, con la ciliegina sulla torta di due salti quadrupli e un back flip (la capriola all’indietro sul ghiaccio) valso la standing ovation dei 300 spettatori. Anche nel singolo al femminile, dopo il primo atto, a sventolare è stata la bandiera a stelle e strisce: merito di Alysa Liu, pure lei iridata in carica, in vetta con 69,62 (36,09+33,53).