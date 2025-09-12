Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025
Malinin incanta al Lombardia Trophy.
La coppia Conti-Macii si conferma
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Grande spettacolo al Lombardia Trophy in corso all’IceLab di Bergamo dove è emersa la stella di Ilia Malinin nel singolo maschile. Bene anche la coppia d’artistico con la bergamasca Conti e Macii.
Malinin, 20enne americano di origini russo-uzbeke, alto, biondo e con gli occhi azzurri, bicampione del mondo in carica, ha confermato il pronostico e nello «short» del singolo ha sfoderato un segmento da 108,87 punti (64,27 di elementi tecnici + 44,60 di components), a un soffio dal primato iridato di cui è detentore, con la ciliegina sulla torta di due salti quadrupli e un back flip (la capriola all’indietro sul ghiaccio) valso la standing ovation dei 300 spettatori. Anche nel singolo al femminile, dopo il primo atto, a sventolare è stata la bandiera a stelle e strisce: merito di Alysa Liu, pure lei iridata in carica, in vetta con 69,62 (36,09+33,53).
Ipotecato il Memorial Grandolfi
Venerdì 12 settembre è stato anche l’esordio del concorso delle coppie d’artistico. Un cavillo burocratico ha tolto al binomio delle Fiamme Oro formato da Sara Conti (25enne di Zanica) e Niccolò Macii la soddisfazione del nuovo primato italiano, ma è parso un dettaglio: il tandem vicecampione europeo ha chiuso la prima esibizione, sulle note di un Flamenco, con un bel 78,55 (43,31+35,24), quattro punti più del primato personale, ipotecando il quarto successo di fila nel Memorial Anna Grandolfi perché Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) sono secondi, ma molto staccati con 65,67 punti.
