Marcia: Colombi e Barcella sul podio nella 10 chilometri tricolore

Subito due medaglie per l’atletica bergamasca ai Campionati italiani assoluti di Rieti. Arrivano dalla marcia, tradizionale miniera per i nostri colori, che anche questa volta non ha deluso. Nello specifico, si parla della 10 km femminile che ha visto Nicole Colombi conquistare l’argento e Lidia Barcella (che con Colombi si allena abitualmente sotto la guida comune del tecnico Renato Cortinovis) seguirla sul podio con il bronzo al collo . Colombi – 26 anni di Scanzorosciate, che gareggia per i Carabinieri – ha chiuso in 46’40”, tempo che ha risentito del lavoro in altura concluso pochi giorni fa in vista dell’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali di Eugene (Usa) dove gareggerà sulla 20 km.