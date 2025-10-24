Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025

Martina Fidanza e Chiara Consonni d’oro ai Mondiali con l’Italia nell’inseguimento

CICLISMO SU PISTA Due bergamasche, Martina Fidanza e Chiara Consonni, sul tetto del mondo ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile: hanno vinto con l’Italia l’inseguimento a squadre battendo la Germania.

Martina Fidanza di scena ai Mondiali su pista di Santiago del Cile
Martina Fidanza di scena ai Mondiali su pista di Santiago del Cile
(Foto di Fci)

Tre anni dopo lo storico oro del 2022, l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile di ciclismo torna sul gradino più alto del podio mondiale. Al velodromo Penalolen di Santiago del Cile è festa azzurra. la bergamasca Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini - con l’altra orobica Chiara Consonni impiegata nel turno precedente con l’Australia - hanno battuto la Germania in una finale tiratissima, fermando il cronometro a 4’09”569. In semifinale le tedesche avevano ottenuto il migliore tempo del torneo ma in finale le azzurre hanno avuto il guizzo vincente: indietro nel primo chilometro, per passare avanti decisamente nella parte centrale e perdere decimi solo negli ultimi 500 metri. La Germania chiude in 4’09”951, bronzo alla Gran Bretagna.

L’Italia oro mondiale 2025 a Santiago nell’inseguimento a squadre: al centro Chiara Consonni, mentre l’ultima a destra è Martina Fidanza
L’Italia oro mondiale 2025 a Santiago nell’inseguimento a squadre: al centro Chiara Consonni, mentre l’ultima a destra è Martina Fidanza
(Foto di Fci)

La gioia di Martina e Chiara

Il successo in Cile conferma la forza del gruppo e la sua capacità di rinnovarsi senza perdere competitività: tutte elementi che fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi del 2028, dove si punta a un oro che sarebbe altrettanto storico. «Abbiamo preparato tanto questa prova e ci tenevamo davvero tutte», sottolinea Martina Fidanza. Gioia condivisa da Chiara Consonni: «Dopo le Olimpiadi aggiungere anche questo Mondiale è una bella soddisfazione. Sapevamo che in questi Mondiali potevamo fare bene, ci siamo preparate tanto insieme negli ultimi due mesi e il lavoro ha pagato». Del gruppo fanno parte anche Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, riserve rimaste in Italia, ma pronte a scendere ed avvicendarsi in pista con le compagne.

