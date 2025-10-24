Martina Fidanza e Chiara Consonni d’oro ai Mondiali con l’Italia nell’inseguimento

Tre anni dopo lo storico oro del 2022, l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile di ciclismo torna sul gradino più alto del podio mondiale . Al velodromo Penalolen di Santiago del Cile è festa azzurra. la bergamasca Martina Fidanza , Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini - con l’altra orobica Chiara Consonni impiegata nel turno precedente con l’Australia - hanno battuto la Germania in una finale tiratissima, fermando il cronometro a 4’09”569. In semifinale le tedesche avevano ottenuto il migliore tempo del torneo ma in finale le azzurre hanno avuto il guizzo vincente: indietro nel primo chilometro, per passare avanti decisamente nella parte centrale e perdere decimi solo negli ultimi 500 metri. La Germania chiude in 4’09”951, bronzo alla Gran Bretagna.

La gioia di Martina e Chiara

Il successo in Cile conferma la forza del gruppo e la sua capacità di rinnovarsi senza perdere competitività: tutte elementi che fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi del 2028, dove si punta a un oro che sarebbe altrettanto storico. «Abbiamo preparato tanto questa prova e ci tenevamo davvero tutte», sottolinea Martina Fidanza. Gioia condivisa da Chiara Consonni: «Dopo le Olimpiadi aggiungere anche questo Mondiale è una bella soddisfazione. Sapevamo che in questi Mondiali potevamo fare bene, ci siamo preparate tanto insieme negli ultimi due mesi e il lavoro ha pagato». Del gruppo fanno parte anche Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, riserve rimaste in Italia, ma pronte a scendere ed avvicendarsi in pista con le compagne.