Martina, un salto nel futuro Lungo da record con vista Tokyo

Per l’atleta bergamasca Caironi, a Jesolo titolo italiano e primato mondiale non omologabile: «Bene in prospettiva». E Tapia si conferma re del disco.

Et voilà, Martina Caironi vola definitivamente oltre il passato recente. I Campionati italiani assoluti di atletica paralimpica di sabato 12 settembre incoronano la 31enne delle Fiamme Gialle, che nel day after il titolo sui 100 metri cala il bis nel salto in lungo con una prova monstre: cinque metri tondi tondi al sesto e ultimo tentativo, primato mondiale di categoria T63 eguagliato, inficiato però da un vento oltre la norma (+3,3 m/s) che non rende la performance omologabile: la donna bionica avrebbe pareggiato sé stessa, dal momento che oltre il muro dei quattro metri era andata per la prima volta a Grosseto, nel giugno del 2019.

Sono quisquilie statistiche al cospetto del vero senso della due giorni tricolore, che ha suggerito che dopo oltre un anno di inattività, la bicampionessa paralimpica è ufficialmente tornata, e in prospettiva di Tokyo 2021 può iniziare a rincorrere una doppietta (100 metri e lungo) senza precedenti nel già ricchissimo albo d’oro: «Sono soddisfatta di aver ripreso il volo - ha detto al termine al termine di una prova in progressione all’insegna della regolarità: era partita da 4,51, a seguire 4,67, 4,53, 4,63, 4,58 prima dell’exploit all’ultimo salto -. Ho utilizzato una nuova protesi che promette davvero bene in prospettiva».