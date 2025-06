Marzani e Rizzi: podio a squadre agli Assoluti. Roberta 2ª e Jacopo 3°

Il risultato più rilevante di martedì 10 giugno è stato centrato da Roberta Marzani, che aveva già vinto il tricolore individuale nel 2017 e quello a squadre nel 2021. A Piacenza la spadaccina di Petosino, cresciuta alla Bergamasca Scherma con il maestro Zibi Demianiuk, ha sfiorato il tricolore salendo sul secondo gradino del podio con l’Esercito. Il quartetto militare, completato da Foietta, Kowalczyk e Navarria, ha battuto la Methodos Catania in semifinale (45-36) e ha perso la finale (34-30) contro le Fiamme Oro. Sugli scudi anche Jacopo Rizzi. La squadra degli aviatori composta, oltre che dall’alzanese, da Paganelli, Piatti e Tagliariol, ha perso in semifinale 45-38 contro l’Esercito, ma si è riscattata nella finale per il terzo posto Rizzi regolando 41-38 il Club Schermistico Partenopeo. Titolo alle Fiamme Oro.