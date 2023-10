Mascio, altra vittoria al fotofinish: Rieti superato 89-88 a Treviglio

È la Mascio a vincere su Rieti di nuovo in dirittura d’arrivo e di un unico punto (89-88 il risultato). Una partita, quella giocata al PalaFacchetti nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 ottobre, all’insegna di un equilibrio pressoché costante. A decidere il match il solito super Miaschi con un tiro pesante a poco più di trenta secondi dal termine. Un’altra volta Miaschi è stato il miglior realizzatore della giornata con 23 punti. Più che bene anche Harris e Guariglia, i quali hanno segnato sul referto 15 punti ciascuno. Era partita bene la Mascio tanto che al termine della frazione iniziale aveva conquistato dieci lunghezze di margine (30-20). Alla ripresa delle ostilità Rieti sapeva reagire riuscendo a diminuire il passivo di sette punti (47-40) al segnale dell’intervallo lungo. Equilibrato il match alla mezz’ora (73-69) con le sfidanti più o meno a punto a punto per parecchi tratti.

Nell’ultimo quarto le formazioni schierate sul parquet sin dal via erano consce di potersi giocare la posta in palio pressoché ad armi pari. E non a caso, a metà del tempo, trevigliesi e laziali certificavano 79 punti ciascuno. Sempre parità (84-84) a tre minuti dalla sirena con i tifosi di Treviglio sugli spalti del PalaFacchetti ammirevoli nel sostenere la squadra. A sessanta secondi dal termine una bomba di Miaschi equivaleva al sorpasso (89-88). Prossimo appuntamento sabato 14 a Torino (ore 18) contro il team locale.