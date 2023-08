Mascio, BB14 e Blu Orobica già confezionate a un mese e mezzo dal via dei campionati

Con l’ organico quasi completo ci si può sbizzarrire con un certo anticipo sugli obiettivi da rincorrere. Sin troppo facile prevedere una Mascio alla ricerca del salto nella massima divisione nazionale. Certificabilmente la squadra abbonda di atleti di qualità in grado di centrare il traguardo finale. Certo la classica ciliegina sarebbe l’ingaggio di uno statunitense con la «S» maiuscola, ricordando l’identikit di Jura che all’inizio degli anni 80 portò l’Alpe dritta dritta in serie A1. Non rimane che attendere l’ultima mossa di mercato.

Scendendo di categoria, pure la BB14 è meritevole di un bel po’ di fiducia. La dirigenza si è mossa discretamente non perdendo, comunque, di mira le esigenze del bilancio. Giocando nella quarta divisione baskettara non sembrerebbe complicato battersi per l’immediata risalita. Discorso differente per i cugini del presidente Paolo Andreini. Da sempre il team privilegia la completa formazione dei baby in rampa di lancio. Non a caso all’allenatore Albanesi sono stati affidati gli over 19 con alle spalle margini di miglioramenti non indifferenti.