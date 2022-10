Mascio, blitz rocambolesco a Roma: battuta la Stella Azzurra all’over time

La prima vittoria in campionato i trevigliesi la devono al rientrante Marini che ha sfruttato entrambi i tiri liberi dalla lunetta . Un film, quello vissuto a Roma contro i locali della Stella Azzurra domenica 9 ottobre, che rimarrà indelebile nei ricordi dei baskettari della Bassa bergamasca. Posta in palio che capitan Sacchetti e compagni stavano regalando ai capitolini complice un 8 a 25 nel quarto tempo. Dire che le precedenti frazioni di gioco avevano certificato una Mascio in grado di tenere agevolmente distante i contendenti (31-17 , 50-35 e 71-54 i parziali sino alla mezz’ora).