Mascio, caccia alla doppietta con Finelli. BB14, exploit con la corazzata Orzinuovi

Mascio Treviglio ospita domenica 13 novembre al PalaFacchetti (ore 18) l’Urania Milano. L’intento è mettere in saccoccia una seconda vittoria di fila dopo quella altisonante della settimana precedente in quel di Trapani (85-53 il finale). Per coach Alex Finelli subentrato una decina di giorni fa all’esonerato Carrea si tratterebbe del secondo risultato positivo. Occhio, comunque, agli avversari di turno, piazzati con pieno merito al quinto posto della classifica. Metterli al tappeto per capitan Sacchetti e compagni equivarrebbe recuperare posizioni in linea con gli ambiziosi obiettivi sbandierati senza mezzi termini in estate.