Mascio, che sberla dal Vigevano (68-90): trevigliesi costretti a rimontare

Torna la nebbia in casa Mascio dopo la schiarita sopraggiunta dopo due prestazioni positive convincenti. Trevigliesi di nuovo ad accusare un flop casalingo (68-90 il risultato finale) sabato 6 dicembre, contro Vigevano, avversario non certo impossibile.

Il team di coach Alessandro Finelli ha pagato sicuramente cara la mancanza di concentrazione per un periodo di gioco eccessivamente duraturo. Inizio da mani nei capelli per la Mascio che al termine della frazione iniziale si è trovata sotto di 13 lunghezze (13-26).Difesa distratta e canestri offensivi col contagocce.

Capitan Sacchetti e soci tornano negli spogliatoi usufruendo dell’ intervallo lungo con il pesante fardello del non annunciato 28-47. Avvio della terza frazione migliore delle precedenti visto che nel giro di duecento secondi la Mascio riduce il margine di una quindicina di punti. Ma evidentemente Vigevano non ci sta e non fatica pur con qualche difficoltà a rialzarsi parzialmente. Alla mezz’ora il tabellone indicava, comunque, 52-65. Negli ultimi dieci minuti gli ospiti, come logico, si sono impegnati a gestire più che altro il vantaggio approfittando, tuttavia, sempre della giornata no dei contendenti.