Mascio, è giunta l’ora di centrare l’obiettivo della salita in serie A

Due estati fa, appena Stefano Mascio si insediò al vertice del team trevigliese, auspicò la salita nella massima divisione nazionale nel giro di tre stagioni, aggiungendo «meglio ancora se l’obiettivo verrà raggiunto prima». Se tanto mi dà tanto, il 2024 dovrebbe essere l’annata dei certificati festeggiamenti. Nei due tornei sin qui disputati la squadra, dopo entrambe le regular season incoraggianti, scivolò amaramente nelle successive finali. Roba da arricciare non poco il naso, specie al ricordo dei sostanziosi investimenti finanziari dell’appassionato presidente-patron e sponsor. Puntuale Stefano Mascio pure questa volta si è riaffacciato alla platea sottolineando la volontà di centrare l’ambizioso obiettivo. Il tutto non solo a parole, ma con fatti, visto che a tempo di record ha di nuovo confezionato un roster sulla carta meritevole di ampi consensi. Una responsabilità in più, allora, per il confermato coach Alessandro Finelli consapevole anche delle aspettative di tifosi rimasti speranzosi e pazienti...