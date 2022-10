Mascio, esordio in campionato a Roma. BB14, secondo turno con Capo d’Orlando

Non potrebbe essere diversamente, agevolata dal fatto che gli avversari di turno dispongono di qualità tecniche non eccelse. Lo stesso ko subito alla loro prima sul parquet del Torino (86-59 il finale) avalla la scarsa considerazione di un team che dovrebbe avere problemi di salvaguardare la serie A2. Coach Michele Carrea disporrà subito dello sloveno Sandi Marcius ingaggiato in fretta e furia per sostituire lo statunitense Taylor, appiedato di colpo per riscontrati acciacchi fisici . Un inserimento, quello del trentaduenne centro, anche se solo con un paio di allenamenti con i nuovi compagni, che dovrebbe tuttavia portare punti da sotto canestro e rimbalzi a iosa. Sulla carta sono capitan Sacchetti e compagni, pertanto, i favoriti d’obbligo nonostante i padroni i casa siano attesi a una prova di orgoglio alla ricerca del riscatto per la deludente prestazione in Piemonte.