Mascio, il terzo posto sta stretto. BB14, la classifica piange eccome

La classifica, dopo appena oltre l’andata di regular season, consegna una Mascio terza a sei punti dalla capolista Cantù e a due da Cremona (seconda). Come dire che i trevigliesi sono collocati sul podio, ma non rivestono i gradi da formazione in grado di dettare legge nell’agguerrito girone della serie A2. Ciò, è bene ricordarlo, considerando gli ambiziosi obiettivi della dirigenza. Al tempo stesso occorre precisare che nella successiva fase della stagione sportiva saranno i playoff a emettere il verdetto finale. Dopo aver perso domenica scorsa con la quarta Torino non c’è da stare allegri. Non si rimarchi più del dovuto la pur importante assenza di Marini, prossimo al rientro nel roster. L’organico della Mascio consta di valide alternative, per cui sostituire di tanto in tanto questa o quella pedina può risultare ininfuente lungo il campionato.