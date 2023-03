Mascio, in attesa della fase decisiva. BB14, a caccia della salvezza

Evviva naturalmente la Mascio, uscita vincente dal parquet della seconda Cremona con canestro a schiacciata decisivo di Lombardi nelle ultime battute di gioco. Questa la premessa, anche se in proiezione prossima-futura bisogna tener conto che non si è trattato di un successo agevole. In altre parole è equo ricordare che il basket da sempre insegna che quando si arriva gomito gomito nel finale scatta l’ultimissimo episodio figlio del verdetto a favore di una o dell’altra contendente. A Cremona, domenica scorsa, ad usufruirne del risultato sono stati i trevigliesi. Una cosa, su tutte, ha certificato l’agguerrita sfida: Mascio e Cremona saranno sicuramente in grado di tenere testa all’indiscussa capolista Cantù nelle ulteriori fase di stagione con in palio la salita nella massima divisione nazionale.