Mascio, in trasferta contro Ravenna. Withu, al PalaAgnelli sfida il Cremona

Terzo round per la Mascio nel mini torneo «orologio». Appuntamento con Ravenna (terza in regular season) sul parquet del palasport di Faenza lunedì 25 aprile alle ore 19 . Trevigliesi (piazzati quarti) hanno sin qui perso con la competitiva Verona all’esordio e vinto al PalaFacchetti con l’abbordabile Cento. Ravenna è un’avversaria più che discreta che cercherà anche di trarre vantaggio dal fattore campo. Coach Michele Carrea affronterà il quintetto romagnolo privo degli acciaccati Reati e Lupusor, pedine di provata qualità. L’allenatore milanese cercherà di sopperire alle assenze regalando ampi minutaggi agli under in ogni caso già collaudati in materia. A livello individuale auspicabile un rendimento al top da parte delle pedine con la «P» maiuscola dagli statunitensi Corbett e Langston all’ex nazionale Sacchetti e al dominicano Rodriguez. Da richiedere, inoltre, all’intero collettivo determinazione e concentrazione di sempre . La vittoria sarà utile per consolidare il quarto posto in vista dei successivi playoff.