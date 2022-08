Mascio, la Blu Basket Academy ricca di tecnici di alto spessore

L’annunciata «Blu Basket Academy» ha dato alla luce uno staff di tecnici altamente specializzati e dal curriculum professionale di livello nazionale . Da qui i nomi dei diretti responsabili: Massimo Meneguzzo (under 19) Claudio Vandoni (under 17 e 15) e Matteo Semoventa (under 14). Da aggiungere lo storico ex pivottone Emanuele Rossi che fungerà da assistente di Vandoni. Il terzetto di allenatori sarà da guida ai baby che disputeranno i rispettivi campionati di categoria edizione 2022-2023.