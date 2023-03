Mascio, obiettivi da salvaguardare. BB14, salvezza appesa a un filo

Da auspicare per l’ambiziosa Mascio che coach Alessandro Finelli abbia approfittato della sosta settimanale del campionato per sistemare la difesa, causa primaria degli alti e bassi della squadra. Il terzo posto sin qui certificato, in ritardo di quattro lunghezze dalle capoliste Cantù e Cremona, non deve ingannare, a prescindere, a priori. Certo, il piazzamento da podio sarebbe da magnificare, se non si evidenziasse la competitività di una rosa figlia di investimenti in linea con gli alti obiettivi societari. Ricordiamo che la Mascio è stata costruita per recitare una annata da immortalare nella storia (salto nella massima divisione nazionale). Da qui l’ esigenza di centrare verdetti di spessore da blindare sui parquet di gioco.