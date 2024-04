Mascio: obiettivo ricostruire la fiducia in vista dei playoff

Ha tempo più di un mese coach Giorgio Valli per preparare al meglio la Mascio per i palyoff-promozione. Una cosa è certa: visti i risultati sin qui ottenuti di lavoro ce n’è in abbondanza. Lo Il settimo posto in classifica è assai deludente, ma la strana formula con cui è costruito il campionato di serie A2, riserva ancora l’ opportunità alle prime otto piazzate nella seconda fase (denominata orologio) di potersi giocare la promozione partendo quasi da zero.