Mascio, poker con Piacenza? BB14, cercasi reattività

L’ormai rigenerata Mascio cerca il poker di successi consecutivi domenica 27 novembre (ore 18) sul parquet amico del PalaFacchetti . Avversaria, Piacenza, team di media levatura tecnica. Trevigliesi imbattuti da quando dirige le operazioni dalla panchina Alessandro Finelli subentrato tre settimane or sono all’esonerato Michele Carrea. Da allora la Mascio dal centro classifica è salita al terzo posto staccata di un paio di lunghezze dalla Vanoli Cremona e quattro dalla capolista Cantù. Potrebbero rientrare in squadra lo statunitense Clark e il regista Giuri, appiedati da tempo per acciacchi. Sicuramente i numerosi tifosi locali contribuiranno dagli spalti a sostenere appassionatamente la squadra.