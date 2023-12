Mascio, quarto ko consecutivo: brinda Torino sia pure per due lunghezze (72-74)

Quarto flop consecutivo della Mascio. A far capitolare di nuovo il team trevigliese al PalaFacchetti è stato Torino già vincente nella sfida di andata. Domanda scontata: per la Mascio è crisi? I risultati direbbero di sì pur tenendo conto di alcune gravi assenze. Una cosa è certa: la formazione trevigliese non è più quella di un mese fa allorquando procurava seri problemi anche alla capolista di turno. Spazio ai parziali: 17-19 (al 10’ minuto); 20-23 (all’intervallo lungo); 18-12 (mezzora di gioco); ultimo quarto 17-20.