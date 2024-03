L’aver rotto finalmente il ghiaccio vincendo dopo il poker di flop nella seconda fase ha, se non altro, interrotto la preoccupante emorragia. Il primo evviva in questo mini torneo di avvicinamento ai definitivi playoff promozione è coinciso con il contemporaneo recupero nella Mascio degli ex infortunati Guariglia, Miaschi e Pacher, tre pedine sicuramente molto importanti. Da dire, comunque, che il Nardò visto nell’anticipo di sabato scorso al PalaFacchetti non è certamente avversario da far tremare i polsi. Ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, auspichiamo che con l’organico ormai al completo coach Valli possa pretendere dalla squadra più qualità e quantità nei cambi, specie negli istanti topici della gara. D’ora in poi basta alibi, ricordando che il presidente-patron Stefano Mascio non aveva badato a spese in estate per confezionare un organico ad hoc per puntare alla promozione nella massima divisione nazionale. Lo stesso sofferto avvicendamento sulla panchina (da Finelli all’attuale Valli) rappresenta un ulteriore sforzo tentare di centrare l’ambizioso obiettivo. La formula che regola le promozioni in serie A1 avverte che di tempo ce n’è ancora abbastanza...