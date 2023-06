Mascio, Sacchetti e Marini confermati. Ancora incerto il futuro di Insogna

È solo il caso di ricordare che per rendimento Marini è risultato nella scorsa stagione sportiva il numero uno del club trevigliese seguito dallo stesso Sacchetti, pedina chiave pure a livello di «spogliatoio». In forte dubbio, secondo insistenti voci di mercato le permanenze di Bruttini, Lombardi e Cerella che, in ogni caso, verrebbero adeguatamente sostituiti. Quanto agli stranieri, da segnalare l’addio all’ala-centro Marcius; punto di domanda su Clark, autore di un campionato certificabilmente maiuscolo. Sempre incerto il futuro di Euclide Insogna, da una vita nel team trevigliese visto che il suo ruolo di direttore sportivo è stato assunto da Luca Infante da un paio di settimane operativo al cento per cento. Non è escluso che Insogna possa assumere un incarico dirigenziale, anche se indiscrezioni parlano di interessamenti di un paio di club (uno di A2, l’altro di B) pronti ad assumerlo nelle funzioni di general manager.