Mascio, sfida con l’ambizioso Torino. BB14, a Palermo per riscattare il Brianza

Mascio torna al PalaFacchetti per vedersela con Torino nel quinto turno di regular season della serie A2. Appuntamento domenica 30 ottobre alle 18. Sfida tra due delle candidate al salto di qualità. Trevigliesi animati dalla voglia di riscattare il flop di domenica scorsa a Desio contro Cantù, altro team d’alta classifica . Ma per piegare i piemontesi capitan Sacchetti e soci dovranno certificare sul parquet una gara di alti contenuti tecnici e agonistici. Inoltre dovranno migliorare il gioco d’insieme e difendere con maggiore caparbietà e ordine. Insomma alla Mascio viene richiesto di salutare definitivamente il rodaggio sin qui evidenziato . Ad esigerlo è la graduatoria che non ammette particolari distrazioni.