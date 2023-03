Mascio, si rischia con gli alti e bassi. BB14, ennesimo flop: si salvi chi può

Sufficienti le assenze dell’infortunato Sacchetti per cercare alibi alla Mascio, sconfitta domenica a Casale Monferrato e vincente al fotofinish nella settimana precedente in casa contro Agrigento? Secondo noi no, anche perché il flop in Piemonte è stato annotato contro il fanalino di coda della Serie A2. Per di più si sta parlando di un team dalla folta e qualitativa rosa. Evidentemente coach Finelli d’ora in poi dovrà esigere dalla squadra continuità di rendimento, sia sotto l’aspetto fisico che mentale, specialmente nelle sfide lontane dal PalaFacchetti. Di positivo, comunque, il terzo posto in classifica da salvaguardare tenacemente fino al termine della corrente regular season (mancano due turni).