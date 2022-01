Mascio, sospeso Potts per doping: si valuta l’ingaggio di un altro giocatore Usa

L’esterno Usa è il miglior realizzatore della Mascio. Sospeso in via cautelativa, ma si prospettano tempi lunghi: società al lavoro.

La Mascio rischia di perdere lo statunitense Giddy Potts per parecchio tempo. Il cestista migliore realizzatore della suadra (quasi 16 pnti di media partta) è stato sospeso in via cautelativa dal Tribunale nazionale antidoping (violazione articolo 2.1). L’esterno di colore, ingaggiato la scorsa estate, sarebbe stato risultato positivo al controllo antidoping del 12 dicembre in occasione della sfida disputata (e persa) sul parquet del palasport di Pistoia.

Da attendere, comunque, i risultati delle controanalisi. La probabile assenza dal campionato peserebbe alquanto nell’economia del team trevigliese consideratala potenzialità soprattutto realizzativa del giocatore. Per questo motivo indiscrezioni parlano di una grande attenzione del general manager Euclide Insogna nel guardarsi attorno per l’eventuale sostituto.. Regolamento alla mano, la Mascio può sì mettere a contratto un altro straniero sempre che lo stesso sia un comunitario o una pedina americana che abbia disputato partite di serie A nel corso della corrente stagione sportiva.