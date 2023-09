Mascio, tonfo nella finale di Supercoppa: Trapani porta a casa il trofeo

Trapani era andato al riposo con i parziali dei quarti a suo favore: 26-18 (al10’) e 17-16 al ventesimo. Al rientro daglli spogliatoi i trevigliesi hanno cambiato atteggiamento mettendo in mostra una difesa alquanto guardinga ed evidenziando maggior precisione in fase realizzativa. Alla mezz’ora la Mascio era riuscita a recuperare gran parte del passivo stabilendo un 25-19 che la diceva lunga. Quando, però, meno te l’ aspetti,nell’ ultimo tempo capitan Sacchetti e soci hanno accusato un evidente calo dell’ intero collettivo regalando al Trapani di risalire in cattedra e centrare l’ acquisizione dell’ ambito trofeo in palio.