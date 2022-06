Mascio Treviglio, coach Carrea blindato fino al 2024. Withu, si lavora per salvaguardare la B

Non solo Massimo Lentsch era tornato d’improvviso, dopo una lunga assenza, al PalaAgnelli in occasione di una recente gara dei playoff ma si è anche ripresentato nella riunione di metà settimana dei soci della Withu. Due contatti che porterebbero a pensare a un suo clamoroso rientro nel club baskettaro cittadino che salvò dalle «ceneri» otto anni or sono fino a centrare la promozione in serie A2. E, di questi tempi, ce ne sarebbe proprio bisogno considerando il futuro complicato in cui si trova la società. Il passaggio del testimone, nel corso della stagione sportiva di due anni or sono, da Lentsch a Matteo Ballarin (proprietario Withu spa) era stato improvviso.