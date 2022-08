Mascio Treviglio, tutti «carichi» al raduno: sarà la stagione del grande salto?

Un clima, quello annusato, di fiducia e ottimismo avallato pure dai tifosi presenti sugli spalti (circa un centinaio) della struttura trevigliese. Lo statunitense Clark, arrivato con un giorno di anticipo, ha confermato subito l’entusiasmo per la nuova sistemazione aggiungendo: «Sono carico mentalmente anche perché so di impegnarmi sul parquet per obiettivi stimolanti. Sono qui per prepararmi al meglio per i prossimi impegni». Una cosa è certa: il team del patron e presidente Stefano Mascio ha innanzitutto le carte in regola per migliorare il quarto posto di un anno fa nella regular season per poi allinearsi ai playoff nel ruolo di favorita.