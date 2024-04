Mascio, vittoria al fotofinish

Ma nell’ultima frazione Orzinuovi ha stretto i denti mettendo subito in gran difficoltà i contendenti. Pertanto a decidere la sfida è stato soltanto il finale con Miaschi che con il tiro centrato dalla grande distanza ha riparato l’altrettanto prodezza di Leonzio a 10 secondi dalla sirena. I migliori realizzatori sono stati Miaschi (15) e gli statunitensi Pacher e Harris con 10 punti ciascuno. Sicuramente a coach Giorgio Valli non mancherà un gran lavoro in avvicinamento alla determinante regular season.