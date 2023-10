Mascio, vittoria sulla sirena su Cantù 90-89. Primo successo anche di Unica Blu Orobica

Vittoria al fotofinish della Mascio 90-89 contro Cantù sul neutro di Casalmonferrato nel secondo turno di regular season di serie A2 . Un successo importante al termine di una sfida equilibrata. Decisivo il canestro del successo di Guariglia a 18 secondi dalla sirena. Baldi Rossi dall’altra parte invece ha fallito il tiro della vittoria per i suoi. I parziali: 23-23; 40-48;64-70.

A livello individuale tanto di cappello a Guariglia (29) e Miaschi (19) e bene anche i due statunitensi Harris e Pacher rispettivamente con 17 e 15 punti. Non al meglio capitan Sacchetti (5) e Vitali (0). Sempre assente Cerella.

Blitz in trasferta anche dell’Unica Blu Orobica che ha piegato Trieste per 69-68 in serie B. Il team cittadino è stato autore di una super rimonta dal meno 18 dopo 16 minuti di gioco. Determinanti i canestri di Cane e Rota nel finale.