Mascio, voci di trasferimento da Treviglio a Orzinuovi

Da Orzinuovi balza la notizia di recenti contatti con la Blu Basket Treviglio per il trasferimento della squadra nella cittadina bresciana. Alla Blu Basket sino a questo momento, bocche cucite anche se dovrebbe essere indetta una conferenza stampa in settimana con un ordine del giorno, però, sconosciuto. L’ indiscrezione parla in particolare di un eventuale trasferimento della sede con il Gruppo Mascio sponsor della nuova realtà. A Treviglio dovrebbe rimanere il settore giovanile. Anche se si tratta soltanto di voci, comprensibili le preoccupazioni della tifoseria della cittadina della Bassa Bergamasca da sempre molto appassionata e vicina alla squadra.