Masiello si è fermato: fastidio all’adduttore Contro la Fiorentina Djimsiti o Mancini?

L’Atalanta continua a giocare, ma Masiello si ferma. La notizia di giovedì è lo stop del difensore, che ha lamentato un risentimento all’adduttore destro: non sono previsti esami, ma la sua situazione è sotto osservazione.

La speranza è quella di un recupero in tempo utile per essere a disposizione a Firenze, ma il tempo stringe e il viareggino è da considerare quantomeno in dubbio: tra oggi e domani si capirà se Masiello potrà essere della partita.