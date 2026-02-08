Medaglia di bronzo dell’Italia nel Team Event di pattinaggio: anche Bergamo gioisce con Sara Conti

L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico ( Sara Conti-Niccolò Macii ) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo) la squadra ha chiuso al terzo posto alle spalle degli Usa di Ilia Malinin e il Giappone.

La Milano Ice Skating Arena è esplosa dopo l’esibizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, che ha praticamente assicurato il bronzo all’Italia nel team event del pattinaggio di figura. Al grido prima di «Italia, Italia» e poi «Matteo, Matteo», tutti i presenti hanno festeggiato la storica medaglia per gli azzurri, con Rizzo che, sulle note della colonna sonora di Interstellar, ha fatto segnare anche il suo record personale stagionale le programma libero. E al termine dell’esibizione il 27enne, nato a Roma ma cresciuto a Sesto San Giovanni, pochi km da Assago, dopo l’ovazione di tutto il pubblico si è lasciato andare ad una esultanza con tanto di scivolata sul ghiaccio, conclusa con un abbraccio al team azzurro tra le lacrime.