Sport / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026

Medaglia di bronzo dell’Italia nel Team Event di pattinaggio: anche Bergamo gioisce con Sara Conti

LA VITTORIA. Risultato incredibile per la squadra azzurra che corona una giornata da record per la Nazionale con sei medaglie in una sola giornata. La bergamasca ha dato il suo contributo in coppia con Niccolò Macii.

Sara Conti con Niccolò Macii, medaglia di bronzo per loro insieme alla squadra italiana nel team event di pattinaggio
Sara Conti con Niccolò Macii, medaglia di bronzo per loro insieme alla squadra italiana nel team event di pattinaggio
(Foto di Ansa)

Milano

L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macii) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo) la squadra ha chiuso al terzo posto alle spalle degli Usa di Ilia Malinin e il Giappone.

La Milano Ice Skating Arena è esplosa dopo l’esibizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, che ha praticamente assicurato il bronzo all’Italia nel team event del pattinaggio di figura. Al grido prima di «Italia, Italia» e poi «Matteo, Matteo», tutti i presenti hanno festeggiato la storica medaglia per gli azzurri, con Rizzo che, sulle note della colonna sonora di Interstellar, ha fatto segnare anche il suo record personale stagionale le programma libero. E al termine dell’esibizione il 27enne, nato a Roma ma cresciuto a Sesto San Giovanni, pochi km da Assago, dopo l’ovazione di tutto il pubblico si è lasciato andare ad una esultanza con tanto di scivolata sul ghiaccio, conclusa con un abbraccio al team azzurro tra le lacrime.

Domenica da record per la Nazionale, la giornata era iniziata con l’epica medaglia di bronzo di un’altra campionessa bergamasca. Sofia Goggia, che è entrata nella storia come unica donna ad aver vinto tre medaglie olimpiche in discesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Sport
Pattinaggio artistico
Evento sportivo
Sara Conti
Marco Fabbri
Matteo Rizzo
Ilia Malinin
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026