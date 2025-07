Mercato: per la Blu Bergamo c’è Bosso Nigang, la Tav conferma il play Restelli

Bosso Nigang e Restelli ,un arrivo e una conferma di peso. Si muove il mercato del basket bergamasco, con la Blu Bergamo-Gruppo Mascio in A2 e la Tav Treviglio in Serie B .

Lunedì 14 luglio la Blu Bergamo ha ufficializzato l’arrivo di Loic Bosso Nigang, ala grande di 203 centimetri, classe 2005 di Yaoundè (Camerun). Il 20enne è un prodotto dell’Academy di Varese, dove è arrivato nel 2020, e per la quale ha giocato in C regionale nel 2022/23 e in C interregionale nella stagione scorsa. Ora per il secondo giocatore extracomunitario fari puntati su una guardia di alto profilo.