Mercoledì il ritrovo a Zingonia: al via Godfrey e Zaniolo

Mercoledì 10 luglio inizia il 2024/25 dell’Atalanta: ritrovo a Zingonia per pranzo e via con le visite mediche e i test atletici. Ci saranno i nuovi, Godfrey e Zaniolo : il primo lavorerà regolarmente, il secondo sta recuperando da un problema fisico e verrà inizialmente valutato, come gli altri infortunati. Mancheranno i cinque giocatori reduci da Europeo e Coppa America: l’elenco dei convocati sarà diramato nella giornata di martedì 9 luglio .

Chi manca

Dunque, inizialmente, i giocatori della prima squadra potrebbero essere circa sedici, di cui solo tredici di movimento: i convocati ipotizzabili sono Carnesecchi, Musso, Rossi, Hien, Kolasinac, Toloi, Godfrey, Bonfanti, Zappacosta, Ruggeri, Hateboer, Adopo, Bakker, Lookman, Tourè e Miranchuk. Tra questi ci sono anche alcuni elementi che potrebbero partire: gli esuberi certi (da Gollini a Kovalenko) potranno chiedere di non prendere parte al ritiro in attesa di nuova sistemazione. Al gruppo verranno affiancati alcuni giovani dell’Under 23, che inizierà la preparazione a Zingonia lo stesso giorno.

Le amichevoli in programma

La squadra dovrebbe restare a dormire al Centro Bortolotti: non sono ancora stati definiti i dettagli, né i giorni di ritiro vero e proprio. In ogni caso, per l’intera preparazione l’Atalanta lavorerà in casa, esclusi i giorni all’estero per le amichevoli. Già fissate quella del 27 luglio ad Alkmaar contro l’Az e quella del 9 agosto ad Amburgo contro il St. Pauli.