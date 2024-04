Mercoledì sera a Firenze in Coppa Italia senza Scalvini e De Ketelaere

Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere verso il forfait, Davide Zappacosta recuperato. Sono queste le indicazioni emerse in casa nerazzurra dall’allenamento di lunedì 1° aprile in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Mercoledì sera a Firenze, quindi, con ogni probabilità Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del difensore (sabato a Napoli uscito per un guaio al flessore sinistro) e dell’attaccante belga (che era rientrato infortunato dalla nazionale per una distrazione all’adduttore lungo sinistro). Lunedì Scalvini ha svolto solo terapie in attesa degli esami strumentali, mentre De Ketelaere ha svolto lavoro individuale tra palestra e campo.