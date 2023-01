Mercoledì Spezia-Atalanta: Musso ancora in dubbio, si prepara Sportiello

Lunedì 2 gennaio l’Atalanta è tornata al lavoro con una doppia seduta dopo il giorno di riposo per Capodanno. Allenamento differenziato solo per Juan Musso che aveva già saltato i due ultimi test amichevoli del 2022 contro l’Az Alkmaar e il Crema, per una lieve distorsione alla caviglia sinistra . Il portiere argentino è in forte dubbio per la partita di mercoledì contro lo Spezia: a difendere i pali dovrebbe esserci Marco Sportiello. Hans Hateboer e Merih Demiral sono invece sulla via del recupero e potrebbero essere convocati. Martedì mattina l’ultimo allenamento di rifinitura a Zingonia a porte chiuse.